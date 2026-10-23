Haberler İzmir İZMİR'DE HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI? | İZMİR'DE SICAKLIK DÜŞECEK Mİ? İZMİR HAVA DURUMU 23 EKİM CUMA İZMİR'DE HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI? | İZMİR'DE SICAKLIK DÜŞECEK Mİ? İZMİR HAVA DURUMU 23 EKİM CUMA Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? 23 Ekim Cuma günü İzmir'de yağış bekleniyor mu, sıcaklık kaç dereceye çıkacak? Meteorolojik tahminlere göre kentte sabah saatlerinde puslu, günün ilerleyen saatlerinde ise az bulutlu hava etkili olacak. Konak'ta 18,2 derece ölçülen sıcaklığın öğle saatlerinde 27 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İşte İzmir güncel hava durumu tahmini ve saatlik hava raporu… HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... İzmir hava durumu 23 Ekim 2026 Cuma günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir'de bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar kaç derece olacak? Güncel meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 27 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. İşte İzmir'in güncel hava durumu, saatlik sıcaklık tahminleri ve hafta sonuna ilişkin son veriler…

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR YAĞACAK MI? İzmir'in Konak ilçesinde 23 Ekim Cuma günü saat 08.54 itibarıyla hava sıcaklığı 18,2 derece olarak ölçüldü. Gökyüzünün açık olduğu kentte nem oranı yüzde 57, rüzgâr hızı ise saatte 12 kilometre olarak kaydedildi. Güncel tahminlere göre İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde puslu havanın etkili olması, saat 09.00'dan itibaren ise az bulutlu gökyüzünün görülmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 27 dereceye ulaşması beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği tahmin ediliyor.