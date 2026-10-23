İZMİR'DE HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI? | İZMİR'DE SICAKLIK DÜŞECEK Mİ? İZMİR HAVA DURUMU 23 EKİM CUMA

Son dakika İzmir haberleri... İzmir hava durumu 23 Ekim 2026 Cuma günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. İzmir'de bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar kaç derece olacak? Güncel meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 27 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ise hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. İşte İzmir'in güncel hava durumu, saatlik sıcaklık tahminleri ve hafta sonuna ilişkin son veriler…
İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR YAĞACAK MI?
İzmir'in Konak ilçesinde 23 Ekim Cuma günü saat 08.54 itibarıyla hava sıcaklığı 18,2 derece olarak ölçüldü. Gökyüzünün açık olduğu kentte nem oranı yüzde 57, rüzgâr hızı ise saatte 12 kilometre olarak kaydedildi. Güncel tahminlere göre İzmir'de bugün yağış beklenmiyor.
Sabah saatlerinde puslu havanın etkili olması, saat 09.00'dan itibaren ise az bulutlu gökyüzünün görülmesi öngörülüyor. Günün en yüksek sıcaklığının 27 dereceye ulaşması beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği tahmin ediliyor.
İZMİR SAATLİK HAVA DURUMU
İzmir'de bugün saatlik hava durumu tahminleri belli oldu. Sabah saatlerinde 18 derece civarında seyreden sıcaklığın öğle saatlerinde 27 dereceye çıkması, gece saatlerinde ise 17 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
İzmir saatlik hava durumu tahmini şöyle:
06.00-09.00: Puslu, 18 derece.
09.00-12.00: Az bulutlu, 24 derece.
12.00-15.00: Az bulutlu, 27 derece.
15.00-18.00: Az bulutlu, 24 derece.
18.00-21.00: Az bulutlu, 19 derece.
21.00-24.00: Az bulutlu, 17 derece.
Nem oranının gece saatlerinde yüzde 96'ya kadar yükselmesi bekleniyor. Rüzgârın ortalama hızının ise gün boyunca saatte 1 ila 7 kilometre arasında değişeceği tahmin ediliyor.
İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İzmir'de hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi ve pazar günleri yağış bekleniyor mu? Meteorolojik tahminlere göre İzmir'de hafta sonunda da sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seviyelerde seyredecek.
24 Ekim Cumartesi: Az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. En düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 25 derece olacak.25 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu bir gökyüzü tahmin ediliyor. Sıcaklıkların en düşük 15, en yüksek 25 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.