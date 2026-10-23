TTI İzmir’e 12 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

İZMİR, 2-4 Aralık tarihlerinde 20'nci kez düzenlenecek TTI İzmir- Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile yerli ve yabancı turizm profesyonellerini buluşturacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, fuarın bu yıl uluslararası iş birlikleri ve ticari fırsatlar açısından verimli geçmesini beklediklerini söyledi. Geçen yıl 64 ülkeden 12 bin 527 profesyonel ziyaretçi ve 381 katılımcıyı ağırlayan fuar, bu yıl Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı uluslararası fuar sertifikasına da hak kazandı. Eker, bu yıl en az 2 bini yurt dışından, 10 bini yurt içinden olmak üzere 12 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Fuarda 200 uluslararası satın almacının yer alacağını belirten Eker, seyahat acentelerinin yeni iş bağlantıları kurarak uluslararası pazarlara açılma fırsatı bulacağını söyledi.

250'YE YAKIN BAŞVURU

Türk Hava Yolları iş birliğiyle yürütülen uluslararası alım heyeti programına 55 ülkeden 250'ye yakın ön başvuru yapıldı. Fuara davetli 200 alıcının katılması ve seyahat acenteleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu yıl sağlık ve kongre turizmine özel alanlar oluşturulacağını kaydeden Eker, ilk kez bölgesel stant uygulamasının da hayata geçirileceğini ifade etti. Bu alanlarda oteller, seyahat acenteleri ve turizm tedarikçileri birlikte tanıtım yapacak. TÜRSAB, üyelerinin fuara katılımını kolaylaştırmak için uygun fiyatlı, hazır stant seçenekleri de sunacak.