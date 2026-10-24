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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 EKİM | GDZ ELEKTRİK UYARDI: İZMİR'DE 8 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 EKİM | GDZ ELEKTRİK UYARDI: İZMİR'DE 8 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika: İzmir'de saatler sürecek elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından İzmirlilere duyuruldu. İzmir'in 4 ilçesinde yaşanacak kesintiler tek tek vatandaşlar için açıklandı. Peki 25 Ekim Pazar günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik olmayacak? İzmir'de elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir son dakika: GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 4 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 25 Ekim Pazar günü İzmir elektrik kesintisi...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 EKİM

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847882

Örlemiş

09:00 - 12:00

Koyuneli

13:00 - 18:00

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3848512

Fatih, İsmetpaşa

09:00 - 17:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847881

Ören 75. Yıl Cumhuriyet

09:00 - 17:00

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3849217

Dokuz Eylül


10:00 - 17:00

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