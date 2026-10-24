İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 EKİM | GDZ ELEKTRİK UYARDI: İZMİR'DE 8 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir son dakika: GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 4 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? İşte 25 Ekim Pazar günü İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 EKİM
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3847882
Örlemiş
09:00 - 12:00
Koyuneli
13:00 - 18:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3848512
Fatih, İsmetpaşa
09:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3847881
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3849217
Dokuz Eylül
10:00 - 17:00