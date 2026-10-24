İzmir için Cemil Tugay’dan müjdeler: Art arda güzel şeyler olacak!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve partililer katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantıda İzmir'e dair çalışmaların konuşulduğunu söyleyerek, "Hepsi İzmir'in daha iyi hizmet alması için. Akla gelen her türlü sorun için konuyla ilgili yaptığımız hazırlık, öngördüğümüz bir çalışma var. Bunların bir kısmı Ankara'da bakanlıklarımızın onayına tabi konular. Oralarda da çok olumlu yaklaşımlar var. İzmir'in temel sorunlarına ve geleceğe dair İzmir vizyonu çizecek kararlara dair herkesin çok olumlu yaklaşımları var. Art arda güzel şeyleri göreceğimiz bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.