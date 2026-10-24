İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamada yeni gelişme: Sanıklar yeniden yargılanacak

İzmir son dakika: İzmir Torbalı 'da 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı şırdan lokantası patlamasına ilişkin davada istinaf mahkemesi, sanıklara verilen hapis ve para cezalarını bozdu. Bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesini ve bilinçli taksir ihtimalinin değerlendirilmesini isteyen mahkeme, dosyayı yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderdi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satılan iş yerinde, 30 Haziran 2024'te saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina büyük hasar gördü, çevredeki 10 binanın ise camları ve çerçeveleri kırıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından restorandaki malzemelere incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yaptı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

'KARAR ÇIKTI'

Patlamanın ardından tüp değiştirdiği öne sürülen Mustafa Koç ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi Gülden Kul, tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu belirlendi. 29 Mayıs 2024'te belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi Gülden Kul'un ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren Mustafa Koç'un ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Savcı, Gülden Kul ve Mustafa Koç ile olayda ihmali bulunduğu belirtilen tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu tutuksuz sanık Osman İnce hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında sanıklardan Gülden Kul, ev hapsiyle tahliye edildi. 12 Kasım 2025 yılında görülen karar duruşmasında tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay, işletme sahibi Gülden Kul'a 8 yıl 4 ay, tüp firmasının Ege Bölge sorumlusu Osman İnce'ye ise 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnce'ye verilen hapis cezası 364 bin TL para cezasına çevrildi.