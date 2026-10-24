İzmir’de çiçek ve bal festivali başlıyor! Çiçek, bal ve konser bir arada

İzmir haberleri... İzmir'de çiçeklerin ve balın buluşacağı 4. Balkon-Bahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali , 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kültürpark'ta düzenlenecek. 49 çiçek ve 12 bal üreticisinin katılacağı festival, ürün stantlarının yanı sıra konserlerle de İzmirlilere üç gün boyunca renkli anlar sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin düzenlediği Balkon-Bahçe Bitkileri Festivali, dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl bal üreticilerinin de katılımıyla 4. Balkon-Bahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali adıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kültürpark'ta düzenlenecek. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, çiçek ve bal üreticileri ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Üç gün süresince 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak stantlarda, bitki ve bal ürünleri üreticilerden uygun fiyatlarla temin edilebilecek. Festivalin balkon ve bahçe bitkileri bölümünde 44 yerli üretici ve 5 kooperatif olmak üzere toplam 49 üretici yer alacak. Bal üreticileri bölümünde ise 12 üretici ürünlerini sunacak. Festival alanında 108 çiçek ve 12 bal standı kurulacak. Çiçek ve bal stantlarının yanı sıra yeme-içme alanları ile konser etkinlikleri de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.