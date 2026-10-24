İzmir’de nefes kesen operasyon! 9 yıldır aranıyordu: 30 yıl hapis cezalı firari yakalandı





İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere 16 farklı dosyadan aranan G.Ö.'nün saklandığı adres tespit edildi.