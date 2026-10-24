İzmir’de nişanlısının katlettiği Özge son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'İN Menemen ilçesinde nişanlısı Aykut Erol tarafından tabancayla öldürülen 26 yaşındaki avukat Özge Penbegül, gözyaşları arasında toprağa verildi. Mermerli Mahallesi Hacı Kerimoğlu Buhara Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, genç kadının tabutunun üzerine avukatlık cübbesi konuldu. Emekli polis olan baba Ozan Penbegül'ün büyük üzüntü yaşadığı törende, anne Özlem Penbegül kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

KENDİNİ DE VURDU

CENAZE namazının ardından Penbegül'ün naaşı İzmir'deki Menemen Mezarlığı'nda defnedildi. Törene ilçe protokolü, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar ve ailenin yakınları katıldı. Özge Penbegül ile Hakkari'de görevli polis memuru Aykut Erol'un 3 Ekim'de nişanlandıkları öğrenildi. Tülbentli Mahallesi'nde Erol tabancayla önce Penbegül'e ateş etmiş, ardından kendini vurmuştu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Penbegül olay yerinde hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan Erol da kurtarılamamıştı.