İzmir’in beyin göçü tablosu ortaya çıktı!

TÜİK, 2025 yılına ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre artarak yüzde 2,2 oldu. Beyin göçü oranı kadınlarda yüzde 1,8, erkeklerde ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim beyin göçü oranının en yüksek olduğu il 2025 yılında yüzde 4 ile İstanbul olurken, bu ili sırasıyla İzmir, Ankara, Eskişehir ve Yalova izledi. Yükseköğretim beyin göçü

oranının en düşük olduğu il ise yüzde 0,2 ile Siirt olurken, bu ili sırasıyla Hakkari, Kilis, Van ve Bitlis izledi. Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk 5 ülke sırasıyla yüzde 22 ile Almanya, yüzde 16,9 ile ABD, yüzde 10,5 ile Birleşik Krallık, yüzde 8,3 ile Hollanda ve yüzde 5,2 ile Kanada oldu.