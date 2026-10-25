Deniz otobüsü İzmir Körfezi’nde

İzmir'de deniz ulaşımını hızlandırmak ve kent içi ulaşımda denizin payını artırmak amacıyla deniz otobüsleri devreye alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan 3 deniz otobüsü, bakım ve yenileme çalışmalarının ardından Körfez'e indirildi.
İZDENİZ tarafından başlatılan deneme seferlerinin ilk etabı, Bostanlı ve Üçkuyular iskeleleri arasında gerçekleştiriliyor. Üstelik yolcular standart İzmirim Kart tarifesiyle seyahat edebilecek. 42 yolcu kapasiteli araçlar, iki yaka arasındaki ulaşımı hızlandıracak.
HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM
42 yolcu kapasiteli deniz otobüsleri, geleneksel vapurlara alternatif oluşturarak iki yaka arasındaki yolculuk süresini kısaltmayı hedefliyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde vatandaşlara daha hızlı bir ulaşım seçeneği sunması beklenen araçlarla ilgili deneme sürecinde seyir süreleri, yolcu talebi ve operasyonel veriler değerlendirilecek. Deniz otobüslerinin hizmete girmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan ulaşım maliyeti ve biniş koşulları da netleşti.
Uygulanan deneme sürecinde herhangi bir ek ücret ya da özel bilet sistemi getirilmedi. Deneme seferlerinde yolcular, mevcut İzmirim Kart tarifesi üzerinden seyahat edebilecek. Ek ücret veya özel bilet uygulaması olmadan hizmet veren deniz otobüslerinin, test sürecinin ardından Körfez ulaşımında daha etkin kullanılması hedefleniyor. Seferlerin sıklığı ve çalışma saatleri ise deneme sürecinde elde edilecek sonuçlara göre şekillendirilecek.