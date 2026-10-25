Deniz otobüsü İzmir Körfezi’nde

HIZLI VE KONFORLU ULAŞIM

42 yolcu kapasiteli deniz otobüsleri, geleneksel vapurlara alternatif oluşturarak iki yaka arasındaki yolculuk süresini kısaltmayı hedefliyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde vatandaşlara daha hızlı bir ulaşım seçeneği sunması beklenen araçlarla ilgili deneme sürecinde seyir süreleri, yolcu talebi ve operasyonel veriler değerlendirilecek. Deniz otobüslerinin hizmete girmesiyle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan ulaşım maliyeti ve biniş koşulları da netleşti.