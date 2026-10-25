  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de 7 suçtan hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

İzmir'de 7 suçtan hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, 7 ayrı suçtan toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.P., polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin saklandığı evde tabanca ve metamfetamin ele geçirildi.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 7 suçtan hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Buca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 7 ayrı suç dosyasından toplam 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.P.'nin saklandığı adresi tespit etti. Söz konusu adrese dün operasyon düzenlendi. Şüpheli Z.P. yakalandı; evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 2 hassas terazi, 50,61 gram metamfetamin, 2 bin 310 adet sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL ele geçirildi. Ayrıca, evde bulunan M.K. ve M.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA