İzmir’de vatandaşlar seçim için sandık başında!

Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Aliağa, Bornova, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki okullarda 13 sandık kuruldu.

Oy kullanmak için Gaziemir'deki Remzi Doğan Ortaokulu'na gelenler, sandık görevlilerince kimlik belgelerinin kontrolünün ardından oy verdi.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

"KATILIMIN EN DÜŞÜK OLDUĞU SEÇİMİ YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkanı Abdurrahim Nursoy, AA muhabirine İzmir genelinde yaklaşık 56 bin çifte vatandaşın oy kullanma hakkının bulunduğunu söyledi.

Bulgaristan'da 6 ay önce yapılan genel seçimlerde Türkiye'de sandık sınırlamasının yaşandığını hatırlatan Nursoy, "İzmir'de 4 sandık kurulmuştu. O gün bir sandıkta yaklaşık 1700 seçmenimiz oy kullanmıştı. Bugün İzmir'de 13 sandık kurduk. İlginin normalin çok altında olduğunu sabah saatlerinden itibaren görüyoruz. Diğer sandıkları da aradığımda ortalama 10-15 kişinin oy kullandığını görüyoruz. Türkiye'de yapılan seçimler arasında katılımın en düşük olduğu seçimi yaşayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Nursoy, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlarla temas kurmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'da çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi var. O da ilk turda herhangi bir adayı desteklemediğini açıkladı. Bizim seçmenimizin onlarla organik bağı olduğu için bugünkü ilk turda sandığa giden çok kişi olmayacak. Ama ikinci turda Hak ve Özgürlükler Hareketi mutlaka bir adayla yol alacaktır. Haftaya pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerinde katılımın daha yoğun olacağını düşünüyorum."

Nursoy, çifte vatandaşların sandığa gitmesinin demokratik bir görev olduğunu, mutlaka oy kullanmaları gerektiğini aktardı.

Oy kullanmaya gelenlerden İlhan Şakiroğlu, 19 yaşındaki oğluyla oy kullanacaklarını dile getirdi.

Anıl Şakiroğlu da ilk kez oy hakkı olduğunu, oyunu Bulgaristan cumhurbaşkanını belirlemek için kullandığını ifade etti.