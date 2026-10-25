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Haberler İzmir Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Valmir Berisha, İzmir'de yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Valmir Berisha, İzmir'de yakalandı

Son dakika haberleri...İçişleri Bakanlığı: Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha, İzmir'de yakalandı.

İHA

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Valmir Berisha, İzmir’de yakalandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan 'Valmir Berisha' isimli şahıs, İzmir'de yakalandı. Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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