Yeni Partililer İzmir’de gazetecileri çıldırttı

İZMİR'DE gazeteciler tarafından düzenlenen eyleme katılan Yeni Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in geçiş güzergahına canlı kalkan oluşturarak gazetecilerin alana girmesini engelledi. Çekim yapılacak alana girmeye çalışan basın mensuplarının girişini engelleyen grup ile gazeteciler arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Basın mensupları adeta çileden çıktı. Bazı partililer ise alana girmek isteyen gazetecilere yetkileri olmamasına rağmen basın kartı bile sordu. Bir partilinin "Araya kimseyi sokmayın, sadece Gençlik Kolları" şeklinde bağırdığı anlar kameraya yansıdı. Yetkisi bulunmamasına rağmen etten duvar örerek gazetecileri ve vatandaşları engellemeye çalışan parti üyeleri İzmir'de büyük tepki çekti.