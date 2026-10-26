Ekipler çamura saplanan köpek için seferber oldu

İzmir'in Buca ilçesinde bir şirkete bir katı atık döküm sahasındaki çamur depolama alanına düştükten sonra çamura saplanarak mahsur kalan sokak köpeği, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Zafer Mahallesi 2343 Sokak'ta meydana gelen olayda, çamura saplanmış halde mahsur kalan köpeği görenler durumu yetkililere bildirdi. Çevredekiler tarafından olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD İzmir İl Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

VETERİNERE TESLİM EDİLDİ

HAK-TİM Hayvan Kurtarma Ekibi'nin de katıldığı çalışmada, çamura saplanan köpek bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı. Mahsur kalan sokak köpeği, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan köpek, kontrol ve bakımlarının yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.