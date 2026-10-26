İzmir’de festival heyecanı

İzmir, yılın en büyük kültür ve sanat organizasyonlarından İzmir Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 24'üncü durağı olan organizasyon, 24 Ekim'de başladı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Gündoğdu Meydanı'nda saat 21.00'de başlayacak konserlerde Sefo, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Murat Boz, Serkan Kaya ve Simge sahne alacak. Cumhuriyet Bayramı'nda Ceza'nın konseriyle coşkunun artacağı festival, 1 Kasım'da Simge'nin performansıyla sona erecek. Festival, müzik etkinliklerinin yanı sıra sahne sanatları ve sergilerle de İzmir'in kültürel yaşamına hareketlilik kazandıracak. İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde Troya Epik Operası Devlet Tiyatrosu da çeşitli oyunlarla tiyatroseverleri ağırlayacak. Kentin tarihi ve kültürel mekanlarında düzenlenecek sergiler ve atölyeler de ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak. Festivalde zeytinyağlılardan boyoza, pek çok tat, kentte oluşturulan 110 lezzet noktasında tanıtılacak.

TUGAY SERGİLERİ GEZDİ

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, festival kapsamında hazırlanan sergileri ziyaret etti. İnan, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kente kazandırıldığını belirterek, İzmir'in kültürel ve sanatsal birikimini tarihi geçmişiyle buluşturan çalışmaların, Başkan Tugay'ın da katkılarıyla artarak devam edeceğini ifade etti.