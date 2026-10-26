ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
ÇEŞİTLİ suçların faili olarak uzun süredir Almanya adli makamları tarafından uluslararası düzeyde aranan Valmir Berısha, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. "Uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamalarıyla aranan şüphelinin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen Valmir Berısha yakalandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve MİT Başkanlığı koordinesinardından de yapılan çalışmalar sonucu, difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha İzmir'de yakalandı" ifadelerine yede yer verildi. Bakanlık, operasyonda görev alan emniyet birimlerine, MİT'e ve çalışmalara yonda birimkatkı sunanlara teşekkür etti.
DİFÜZYON DETAYI
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın açıklamasında geçen "Difüzyon" detayı dikkat çekti. Difüzyon, uluslararası polis iş birliği kapsamında aranan kişilere ilişkin bilgilerin ilgili ülkeler arasında iletilmesi için kullanılan yöntemlerden biri olarak biliniyor.