Haberler İzmir İzmir'de nefes kesen operasyon İzmir'de nefes kesen operasyon Almanya'dan İzmir’e uzanan teknik ve fiziki takip, başarılı bir operasyonla sonuçlandı. Yıllardır “Uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçlarından Almanya adli makamlarınca uluslararası düzeyde aranan suç örgütü lideri Valmir Berısha, MİT, Emniyet ve Interpol birimlerinin ortak operasyonu ile İzmir’de kıskıvrak yakalandı METİN BURMALI









ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

ÇEŞİTLİ suçların faili olarak uzun süredir Almanya adli makamları tarafından uluslararası düzeyde aranan Valmir Berısha, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. "Uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamalarıyla aranan şüphelinin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinasyonunda geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen Valmir Berısha yakalandı. İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve MİT Başkanlığı koordinesinardından de yapılan çalışmalar sonucu, difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha İzmir'de yakalandı" ifadelerine yede yer verildi. Bakanlık, operasyonda görev alan emniyet birimlerine, MİT'e ve çalışmalara yonda birimkatkı sunanlara teşekkür etti.