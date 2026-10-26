İzmir'in o ilçesinde çalışmalar başladı! 15,5 kilometrelik yol yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi , Selçuk 'un ulaşımında önemli bir yere sahip Zeytinköy yolundaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan İZBETON ekipleri, ilçe merkezi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan 15,5 kilometrelik güzergahta çalışıyor.

Selçuk-Zeytinköy hattında asfalt serimi devam ederken projenin 2,5 kilometrelik Barutçu etabı tamamlandı. Selçuk Yolu Caddesi üzerinden Barutçu Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan güzergah daha güvenli ve konforlu hale getirildi.





KIRSAL MAHALLE YOLLARINDA KAPSAMLI YENİLEME

İlçe girişindeki Selçuk-İzmir Yolu kavşağından Zeytinköy Mahallesi'ne uzanan Selçuk Yolu Caddesi ile mahalle içindeki Zeytinköy Atatürk Caddesi ve Akpınar Caddesi, ayrıca Zeytinköy'ü Seferihisar-Pamucak yoluna bağlayan Kazangöl Caddesi olmak üzere toplam 13 kilometrelik güzergah yenilenecek.