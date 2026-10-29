Silivri'deki faciada 2'nci cesedin kimliği belli oldu! İzmir'de toprağa verilecek

"PERİŞAN OLMAMAK ELDE DEĞİL"



Kazadan bu yana geçen 2 aylık süreçte ailenin yıprandığını dile getiren Temel, "Dün gemide bulunduğunu söylediler. Akşam haber aldık. Bize bir naaş bulunduğunu söylediler. Kimlik tespiti bugün yapılıp haber verildi. Silivri açıklarında, Silivri'nin 35 kilometre uzağında olmuş bu olay. Marmara Çukuru denen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum. İnşallah çıkarılırlar. Ailesi perişan. 2 kızı var, perişan. İzmir'de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir'e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil ki. 2 aydır bir kaybınız var. 10 binde 1 de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün 'Kayıp bulundu' denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü oluşturuyor" diye konuştu.