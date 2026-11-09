Haberler İzmir Türkiye'nin kestane ambarı İzmir'de hasat zamanı!! 32 bin tonluk üretimle zirvede Türkiye'nin kestane ambarı İzmir'de hasat zamanı!! 32 bin tonluk üretimle zirvede Türkiye'nin kestane üretiminde lider kenti İzmir'de hasat mesaisi tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Özellikle Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde yoğunlaşan kestane üretiminde işçiler, metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanarak dikenli kozalakları sopalarla yere düşürüyor. Türkiye'deki kestane üretiminin yüzde 40'ını tek başına karşılayan İzmir'de, yaklaşık 40 bin dekar alanda 32 bin ton üretim gerçekleştiriliyor. DHA









İzmir'de en çok üretimin yapıldığı Ödemiş ilçesinde, işçiler metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanarak uzun sopalar yardımıyla dikenli kozalakları tek tek yere düşürüyor. Toprağa dökülen dikenli kestaneler, toplanarak sepetlere dolduruluyor. Ödemiş ilçesinde kestane hasadına katılan İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, İzmir'in kestane üretiminde Türkiye'de lider olduğunu belirtip, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de kestane üretimde birinci sırasındayız. 40 bin dekar alanda yaklaşık 32 bin ton kestane üretimimiz bulunmaktadır. Türkiye'deki kestane üretiminin de yüzde 40'ı İzmir'de yapılmaktadır. Kestane üretimi ilimizin tarımı ve üretici açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir" diye konuştu.

İZMİR'DE ÜRETİM EN ÇOK ÖDEMİŞ VE BEYDAĞ'DA İzmir'de en çok Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde kestane üretildiğini aktaran Akdoğan, "Toplam üretimimizin yüzde 87'si bu iki ilçeden yapılıyor. Ödemiş'te organik kestane üretimimiz de var. Yaklaşık 260 üretici, 4 bin 100 dekar alanda organik üretim yapıyor" ifadelerini kullandı.