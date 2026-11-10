İzmir Buca-Bornova hattında sürücülere müjde: Şahin Tepesi'nde zorlu yol aşılıyor!





"BU HALK CEMİL BAŞKANI UNUTMAZ"



Yolun yenilenmesi için talepte bulunan Bornova Çamkule Mahallesi Muhtarı Nesim Yaşar, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti. Yaşar, "Mahallemiz ilk defa böyle bir çalışma gördü. Cemil Tugay başkanıma şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Cemil Başkanımız sayesinde yolumuz yenilenmeye başladı, bu çileden kurtulacağız. Yolda defalarca kaza yaşandı, üst kesimlerin durumu içler acısıydı. Bu halk Cemil başkanı unutmaz" diye konuştu.

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