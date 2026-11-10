İZMİR SU KESİNTİSİ 10 KASIM SALI | İZSU DUYURDU

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU güncel kesintileri duyurdu. İşte detaylar...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BAYRAKLI OSMANGAZİ 10.11.2026 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇINARTEPE 10.11.2026 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, VATAN 10.11.2026 saat 10:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR REİS 10.11.2026 saat 10:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ALAÇATI 10.11.2026 saat 10:38 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BUCAK 10.11.2026 saat 11:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.