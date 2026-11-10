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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 10 KASIM SALI | İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 10 KASIM SALI | İZSU DUYURDU

İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Kesintiler hangi mahallelerde etkili olacak? soruları merak ediliyor. İZSU su kesintisi detaylarını duyurdu. İşte 10 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İZSU güncel kesintileri duyurdu. İşte detaylar...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BAYRAKLI OSMANGAZİ 10.11.2026 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇINARTEPE 10.11.2026 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, VATAN 10.11.2026 saat 10:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR REİS 10.11.2026 saat 10:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALAÇATI 10.11.2026 saat 10:38 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BUCAK 10.11.2026 saat 11:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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