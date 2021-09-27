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Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan Melisa Sözen ve Harun Tekin çifti ayrıldı mı?

'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, Etiler'de bir kafede görüntülendi. Müzisyen Harun Tekin'in oyuncu sevgilisi Melisa Sözen'in oturduğu kafenin yakınındaki bir kafede görüntülenmesi, aralarında bir problem olduğunu gündeme getirdi.

Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan Melisa Sözen ve Harun Tekin çifti ayrıldı mı?

27.09.2021, 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021, 16:43

Harun Tekin önceki gün Etiler'deydi. Soruları "Acelem var, akşam konser vereceğiz" diyerek yanıtsız bırakan şarkıcı, sevgilisi Melisa Sözen'in yakındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğunu söyleyen muhabirlere "Aaa öyle mi, bilmiyorum" diyerek uzaklaştı.

HER ŞEY YOLUNDA!

Hürriyet'in haberine göre; Sözen'e de "Harun Bey'in burada olduğunuzdan haberi yoktu, aranızda sorun mu var?" diye soruldu.Oyuncu, "Evet öyleymiş, telefonda söyledi şimdi. Sorun yok, gayet iyi her şey" yanıtını verdi.

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