Levent Yüksel: Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi

Eşiyle bir süredir İzmir'de tatil yapan 56 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında birlikte çekilen bu fotoğrafı, "Yaz bitse ne olur... Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi" notuyla yayınladı.

Özlem Öztürk de aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

'HER GÜNÜ AŞKLA KUTLAYALIM'

Levent Yüksel, geçtiğimiz temmuz ayında eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı.