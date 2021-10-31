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Usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey hayatını kaybetti

84 yaşındaki usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey hayatını kaybetti.Gönül Orbey, Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler'den tanıdığımız usta oyuncu Ergin Orbey'in eşiydi. Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği usta sanatçının hayatını kaybettiğini şu açıklamayla duyurdu: Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül'ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun.

Usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey hayatını kaybetti

31.10.2021, 18:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021, 18:06

Usta tiyatro oyuncusu Gönül Orbey 84 yaşında yaşamını yitirdi. Gönül Orbey, Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler'den tanıdığımız usta oyuncu Ergin Orbey'in eşiydi.

"Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in kendisi gibi oyuncu eşi Gönül Orbey, yaşamını yitirdi.

"BÜYÜK KAYIP"

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği usta sanatçının hayatını kaybettiğini şu açıklamayla duyurdu "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül'ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun"

ONUR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Sanatçı, Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Cengiz Han'ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.

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