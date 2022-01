Yaşar İpek ve Seren Serengil davasında, Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi

"YAŞAR İPEK BENİM ÜVEY OĞLUM SAYILIR"



Seyhan Soylu duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklamasında bulundu. Seyhan Soylu açıklamasında " Bugün mahkemeye davet edildiğimde çok yakın tarihte yaşanan acıları yenilemiş oldum. Seren Serengil'in Yaşar İpek ile olan büyük aşkının neden bittiğini halen çözmüş değilim. Olaya keşke müdahil olmasaydım diyorum. Bazen büyük aşklar her iki tarafında birbirini kıskanmasından dolayı bitiyor. Birkaç kere evi bastılar. Ben şuan Yaşar İpek'ten şikâyetçiyim ama yine de onun dramatik hayatına ve hayatın içinde yapmış olduğu o tramvatik günlerini de bilirim. Ben Yaşar'ı çok küçüklüğünden bilirim. Babasıyla çok büyük bir aşk yaşamıştım. Benim üvey oğlum sayılır. Benim için Yaşar İpek çok değerlidir. Seren Serengil kardeşim gibidir, çok severim" dedi.



"BERGEN VE HALİS'İN İLİŞKİSİNE DÖNECEKTİ"



Açıklamasına devam eden Soylu "İkisinin Yaşamış olduğu bu aşk çok ibret alınmalı. Allah kimsenin başına vermesin. Bu ilişki bitmemiş olsaydı ilişki Bergen ve Halis Serbes'in ilişkisine dönecekti. Serene her an bir şey yapabilirdi. Barışmak için kıskandırmalar vardır. İşte Yaşar İpek o tarih de Ebru Gündeş ile yazışıyordu. Seren ile Yaşar'ın ilişkilerinin bitmesinin sebeplerinden biri de Ebru Gündeş'tir. O tarihte Yaşar Ebru'nun konserlerine gidiyordu. Maalesef ki durum bu noktaya geldi. Hem yuvaları yıkıldı hem de bir sürü rezillikler oldu. Seren'in ilişkisinin bitme sebeplerinden biriydi Ebru Gündeş İle Yaşar İpek'in o zaman flört etmeleri. Bir arkadaşımız yemek vermişti o zaman Yaşar bana mesajları göstermişti. Yaşar, Seren İle beni barıştır diye bana baskı yapıyordu. Bende Seren'e böyle böyle ama Ebru ile olan mesajlarını bana gösterdi dedim. Çünkü kadına başka hayaller vererek kadını incitiyordu. Ben bugün tanık olarak geldim ama aynı olayla ilgili benimde şikayetim var. Silahlı adamlarla evimi bastığı için şikayetim devam etmekte" şeklinde konuştu.