Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, inkar ettiği sevgilisi işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile ilk kez yan yana görüntülendi. Bakalım güzel oyuncu şimdi ne diyecek?
Oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor.
Geçen aylarda Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in, bir süredir yine oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.
Sarıkaya iddiaları yalanlasa da Evirgen birlikteliği kısa süre önce itiraf etti.
32 yaşındaki işletmeci, muhabirin "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap verdi.
Aşk itirafının ardından taze aşıklardan da ilk kare geldi.
Gossippasta'nın haberine göre; aşkları belgelenen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, sokakta böyle objektiflere yansıdı.
Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü. Ünlü işletmecinin, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.
"BU HABERLERDEN SIKILDIM"
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu. Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.