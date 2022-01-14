Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu. Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.