  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, inkar ettiği sevgilisi işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile ilk kez yan yana görüntülendi. Bakalım güzel oyuncu şimdi ne diyecek?

14.01.2022, 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022, 16:40

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Oyuncu Serenay Sarıkaya özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor.

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Geçen aylarda Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in, bir süredir yine oyuncu olan Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Sarıkaya iddiaları yalanlasa da Evirgen birlikteliği kısa süre önce itiraf etti.

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

32 yaşındaki işletmeci, muhabirin "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz" şeklinde flaş bir cevap verdi.

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Aşk itirafının ardından taze aşıklardan da ilk kare geldi.

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Gossippasta'nın haberine göre; aşkları belgelenen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, sokakta böyle objektiflere yansıdı.

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

Sarıkaya'nın, Evirgen'in sahibi olduğu mekana gittiği öne sürülmüştü. Ünlü işletmecinin, "içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan oyuncu için mekanı kapattığı" haberleri çıkmıştı.

Aşkları belgelendi! Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ilk kez yan yana görüntülendi

"BU HABERLERDEN SIKILDIM"

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz eylül ayında basın mensuplarının "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine, hakkında çıkan dedikodulara son noktayı koymuştu. Güzel oyuncu, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia. Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.