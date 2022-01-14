Kardeşlerim’in Kaan’ı Eren Ören: Olgun bir karakter canlandırmak istiyorum

YouTube'un sevilen kanallarından Bi' Başka'ya konuk olan Eren Ören, oyunculuğa başlama hikâyesini de anlattı. Endüstri mühendisliği okurken ilk 2 sene çok zorlandığını ifade eden Ören, 3. sınıfa geçtiğinde çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculuk alanında eğitimler aldı. Ardından menajeriyle tanıştı ve ekranlarda boy göstermeye başladı.

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

Yorucu gidiyor. Çok çalışıyoruz. Ama keyifli.

Kardeşlerim serüveni nasıl başladı? Kaan rolü nasıl geldi sana? Karakterin gidişatından memnun musun?

Auditionımızı çektik, yapıma gittik. Güzel insanlarla tanıştık, kaynaştık. Yapımcımızla yönetmenimizle iyi anlaştık. Bir anda kendimi dizide buldum. Çok da sevdim karakteri. İlk okuduğumda da karakteri bana çok yakın hissetmiştim. Şu an karakterin gidişatından da memnunum. Güzel tepkiler alıyorum. Biraz kötüye evrilme yolundayım ama belki düzelir :)

Kariyerinin başında bir oyuncu olarak, kötü bir karaktere hayat verme konusunda çekincelerin oldu mu? Tepki alıyor musun?

Kötü olmanın hiçbir sıkıntısını çekmedim şimdiye kadar. Sadece bana gelen mesajlarda biraz sıkıntılar var. "Niye böyle yapıyorsun?" deniyor :) Her zaman iyi birini oynayacağız diye bir kaide yok.

"İLK ZAMANLARDA GELEN MESAJLARA ÜZÜLÜYORDUM"

Sana gelen mesajları çok okur musun? Canlandırdığın karakterden dolayı gelen kötü yorumlar seni üzüyor mu?

Ben mesajlarıma çok bakarım :) İlk zamanlarda üzülüyordum. Çünkü iyi bir karakter olarak girip kötüye evirilince insanların düşüncesi değişiyor tabii. Ama şimdi farklı düşünüyorum. Demek ki işimi iyi yapabiliyorum ki insanlardan bu tepkileri görüyorum diyorum.

Set ortamı nasıl? Sen de diziye sonradan dahil olanlardansın. Dışarıdan çok eğlenceli ve birbirine bağlı bir ekip görüyoruz. Sen neler yaşıyorsun?

Set muazzam bir set. Genç bir castı var ve herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Kamera arkası da harika bir ekipten oluşuyor. Çok eğlenceli geçiyor set. Diziye sonradan girmenin dezavantajını yaşamadım. Çünkü beni o kurdukları aileye hemen dâhil ettiler. Belki ilk set günümde biraz zorlanmış olabilirim. O da ilk gün olduğu için zaten.

"OLGUN BİR KARAKTER CANLANDIRMAK İSTİYORUM"

Bir sonraki projen için nasıl hayaller kuruyorsun? Canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı?

Yok. Çünkü kariyerime hiç oynayamayacağımı düşündüğüm bir karakterle başladım. Genç gösterdiğim için koğuş abisi rolüyle ilk kez ekranlara geldim. Hep 17-18 yaş oynuyorum şu an. Belki daha olgun karakterleri oynamak isterim sonraki projelerimde.

Endüstri mühendisliği okurken oyunculuk yapmaya nasıl karar verdin? Oyunculuğa başlama hikâyenden bahseder misin?

Benim çocukluğumdan beri aklımda oyunculuk vardı. Üniversitede ilk 2 sene zorlandım derslerimden dolayı. Derslerime odaklandığım için başka bir şeye vakit kalmıyordu. Ama 2. sınıftan sonra rahatlamaya başlayınca hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. Eğitimler aldım. Sonrasında menajerimle tanıştım. Ardından projeler başladı. Şimdi de Kardeşlerim'deyim :)

"TEMELİM ÇOK SAĞLAM"

Oyunculuk yapmaya başladıktan sonra hayatında neler değişti? Değişmekten korktun mu?

Yok korkmadım. Temelim çok sağlam ve hiç sarsılmadım bugüne kadar. Sadece iyi insan olmaya çalışan biriyim. Bütün gayem bu. Arkadaşlarımı çok sahiplenirim, kıskanırım. Çevrem de değişmedi.

"BU İŞE SOSYAL MEDYAYLA BAŞLAMADIM"

Sosyal medyada yaptığın paylaşımlardan sonra mı dikkatleri üzerine çekmeye başladın?

Hiç öyle bir şey yok. Sen nasıl Instagram kullanıyorsan ben de o kadar kullanıyordum. Normal bir insan ne kadar dikkat çekebilir ki? Bir şey yapman lazım dikkat çekmen için. Ben öyle biri değildim. Dümdüz fotoğraflarımı paylaşıyordum. 3-4 bin takipçim vardı. Bu işe sosyal medyayla başlamadım. İnternette böyle yanlış bir algı var.

Peki, sosyal medyayı önemsiyor musun? Kariyerinde nereye konumlandırıyorsun? Bir bakıma PR alanı orası da. Her şeyi paylaşır mısın, özelini saklar mısın?

Ben ortadayım. Her şeyi paylaşmam ama hiçbir şey de paylaşmamazlık yapmam. Sosyal medyaya da önem veriyorum. Takipçilerim için kaliteli fotoğraflar içerikler oluşturmaya çalışıyorum.

"GEREKLİ DONANIMA SAHİP HERKES OYUNCULUK YAPABİLİR"

Sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmasına ne diyorsun?

Ben bir endüstri mühendisiyim ve oyuncuyum. Gerekli eğitimi aldığın zaman ve kendine güvenin de varsa bence her mesleği yapabilirsin. Sosyal medya fenomenleri de neden oyunculuk yapamasın ki? Bir kalıba sokmak saçma.

Bundan önceki projelerinden de bahsedelim mi? Kırmızı Oda ve Geçen Yaz neler kattı sana?

İlk projem Hizmetçiler'di. İkinci projem Geçen Yaz'dı. Çok güzel bir setti. Bodrum'da çektik. Muazzam bir yönetmen ile çalıştık, Ozan Açıktan ile. Arkadaşlarımla da çok iyi anlaştık. Set dışında da beraberdik hep şehir dışında olduğumuz için. Aile ortamı oldu orada da. Birbirimizden başka hiç kimsemiz yoktu. Çok güzel zaman geçirdik. Kırmızı Oda da ani oldu benim için. Uzun zamandır konuşuluyordu aslında ama 1 gün içinde sete gittim. Çok heyecanlıydım. Karanlık bir karakteri canlandırdım. Okuyunca da direkt oynamak istemiştim zaten. Asıl projem Kırmızı Oda'dır zaten. Tepkiler, geri dönüşler çok güzeldi. İlk tepkilerimi o projeyle aldım.

Mesleğinde gelmek istediğin top nokta neresi? Gelmek istediğin bir nokta var mı?

Aslında var zannediyordum ama yok. Hayat bir akış ve bu akışta geçen seneki hayallerin bu yıl gerçekleştiğinde buna bir tik atmıyorsun aslında. Sonraki senelere yeni hedefler koyuyorsun. Ama yurtdışıyla bir iş yapmak isterim tabii.

"KIVANÇ TATLITUĞ HAYRANIYIM"

"Yok artık böyle oyunculuk mu olur" deyip hayrete düştüğün oyuncu var mı?

Olumsuz yok. Olumlu olarak beni büyüleyen bir aktör olan Jim Carrey var. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ hayranıyım küçüklüğümden beri.

Hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir proje oldu mu?

Olmadı.

Hayatta en utandığın anı paylaşabilir misiniz bizimle?

Ben çok utangacımdır. Spesifik bir örnek veremem.

"CELİL NALÇAKAN İLE KAYITTAN ÇIKTIĞIMIZ AN SARILIYORUZ"

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?

Şu ana kadar çok genç castla çalıştım dediğim gibi. Ama yıllardır bu mesleği layıkıyla yapan insanlarla da çalıştım. Mesela Kardeşlerim'de babamı canlandıran Celil Nalçakan. Celil abi takdir ettiğim bir oyuncudur. Cüneyt Mete, Fadik abla. Hepsi bambaşka. Celil abiyle de baba oğulu canlandırıyoruz. Kamera önünde kötü bir ilişkimiz var senaryodan dolayı ama kayıttan çıktığımız an sarılırız, dertleşiriz. Çok iyi bir arkadaştır.

Celil Bey 5 bin TL'ye kendine bir yardımcı arıyormuş. Sen ne diyorsun?

Ben başvurdum. Kabul etmedi :)