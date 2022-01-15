Haberler Magazin Adını duyunca panikledi! Muraz Boz, Damla Sönmez ile aşk mı yaşıyor?

Şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü şarkıcı, jüri üyeliği yaptığı programın yılbaşı çekimlerinde düet yaptığı oyuncu Damla Sönmez ile aralarında çıkan aşk dedikolduları sorulunca, telaşlandı ve teşekkür ederek aracına bindi. Şarkıcının o halleri dikkat çekti.