Adını duyunca panikledi! Muraz Boz, Damla Sönmez ile aşk mı yaşıyor?

'O Ses Türkiye' adlı şarkı yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Murat Boz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken objektiflere yansıdı. Boz, yaklaşık üç saat içeride kaldı.
Şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü şarkıcı, jüri üyeliği yaptığı programın yılbaşı çekimlerinde düet yaptığı oyuncu Damla Sönmez ile aralarında çıkan aşk dedikolduları sorulunca, telaşlandı ve teşekkür ederek aracına bindi. Şarkıcının o halleri dikkat çekti.
Çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla laflayan 41 yaşındaki şarkıcı, "Toplantımız vardı, onun için görüşmelere geldim" ifadelerini kullandı.
DAMLA SÖNMEZ İLE AŞK MI YAŞIYOR?
Ardından Boz'a 'O Ses Türkiye' yılbaşı çekimlerinde; şimdilerde 'Aziz' adlı dizide rol alan oyuncu oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri soruldu.
Boz, Sönmez ile aşk soruları üzerine telaşlanarak aracına bindi. Konuyla ilgili sessiz kalan şarkıcı, muhabirlere yalnızca "Teşekkür ederim" demekle yetindi.
DÜETLERİ ÇOK KONUŞULDU
'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez (34), sahnede Murat Boz'la (41) düet yapmıştı. Bunun ardından ikili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı.
DOKUZ YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Öte yandan Damla Sönmez, kendisi gibi oyuncu olan Ushan Çakır ile dokuz yıllık ilişkisini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Sönmez, ayrılığı; "Kısmet. Haberler doğru, bitti" sözleriyle doğrulamıştı.