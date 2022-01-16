Alişan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası zor günler geçiren Alişan yaşadığı zor günleri anlatarak içini döktü.
Son zamanlarda 'öpüşme' polemiğiyle gündeme gelen ünlü sanatçı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Kardeş acısıyla sarsılan, zor günler yaşayan ve bu süreçte psikolojik destek alan Alişan, yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası zor günler geçiren Alişan yaşadığı zor günleri anlatarak içini döktü.
Konuşurken kendini tutamayıp ağlayan Alişan "Selçuk hastanede yoğun bakımda yatarken günde 2 kere 10-15 kişiyle gidip dua ediyorduk. Kapıda bekleyip ona güzel enerji gitsin diye sohbet ediyorduk" dedi. Sabah'ın haberine göre; Alişan zor günlerinde kendisine en çok destek olan kişinin Hülya Avşar olduğunu da söyledi.
Alişan açıklamasında "Hayatımda bir kere bile sohbet etmediğim Ajda Pekkan aradı. Sibel Can hemen aradı. Hülya Avşar bütün hastane sürecinde destek oldu; karşılıklı ağlaştık.
Demet (Akalın) zaten aileden biri, her gün görüştük. Çağla (Şıkel) da aynı şekilde. Tanımadığım bir sürü insan aradı, çok şaşırdım. Allah hepsinden razı olsun. O zaman kendime bir söz verdim. Bundan sonra kimseyle polemiğe girip küs kalmayacağım dedim" dedi.
Kardeşinin hastalık sürecinde Sitokin fırtınası yaşadığını da söyleyen Alişan kardeşinin o dönem sırası gelmediği için aşı olmadığını söyledi. Alişan aşı kararını da açıkladı ve şunları söyledi:
"Selçuk'un hastalık sürecinde Turkovac'ta çalışan doktorların bazılarını tanıdım. Onlarla çok şey paylaştık. Türk bilim adamlarının böyle bir başarı yakalaması çok önemli Gurur duyuyorum. Bir aşının çıkması çok kolay değil. 2 Sinovac, 2 Biontech oldum. Beşinci aşı için sıram geldiğinde Turkovac olurum."
Zor dönemlerden geçen Alişan, "Psikoloğa gittim ve her şeyi anlattım, ağladım. Bana 'Sen normal bir ağabeyin kardeşini kaybetmesinin ardından yaşanabilecek doğal süreci yaşıyorsun. Acını yaşa. İşine dönmen çok iyi. Eğer işine dönmeseydin o zaman seni tedavi ederdim. Bir daha sıkıntın olursa gel' dedi. Hayatımda ilk kez o gün psikoloğa gittim.
Onu çok özledim. Hem sesini çok dinliyorum, hem de videolarını izliyorum. Önce kabullenemiyorsun sonra artık bir daha geri gelmeyeceğini kabul ediyorsun. Herkese yazılmış bir ömür var. Selçuk, o dönem sırası gelmediği için aşısını olamamıştı. Şimdi 'Aşı olsaydı acaba bir şey olmaz mıydı?' diyorlar. O zaman belki de başka bir şey olacaktı bilmiyoruz ki." ifadelerini kullandı.
En büyük desteği eşi Buse Varol'dan aldığını belirten Alişan, "Allah razı olsun ondan. Buse'yle uzun bir birlikteliğimiz olmadı, aşık olup ilişkimizin 7. ayında evlendik. O kadar fazla şey yaşadık ki. Kaza geçirdik, hastalıklar atlattık, kardeşimi kaybettik, onun ailesinden kayıplar oldu. Hepsinde yan yanaydık. Selçuk, Buse'yi kardeşi kadar çok seviyordu. Çocuklar ona 'Teyze' diyorlar." dedi.