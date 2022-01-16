Alişan geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı

Onu çok özledim. Hem sesini çok dinliyorum, hem de videolarını izliyorum. Önce kabullenemiyorsun sonra artık bir daha geri gelmeyeceğini kabul ediyorsun. Herkese yazılmış bir ömür var. Selçuk, o dönem sırası gelmediği için aşısını olamamıştı. Şimdi 'Aşı olsaydı acaba bir şey olmaz mıydı?' diyorlar. O zaman belki de başka bir şey olacaktı bilmiyoruz ki." ifadelerini kullandı.