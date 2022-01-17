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Haberler Magazin Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

Rol aldıkları dizide tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Çayoğlu geçtiğimiz ekim ayında 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve evet cevabını almıştı. Ünlü çiftin düğün tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

17.01.2022, 09:49

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

Sevilen oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nikah masasına oturma kararı aldı. Serkan Çayoğlu'nun oturacakları yeni evleri için şimdiden hazırlık yapmaya başladığı ve kesenin ağzını açtığı öğrenildi.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

EVLENİNCE 6 MİLYON LİRAYA ALDIĞI EVDE YAŞACAKLAR

Oyuncunun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı konuşuluyor.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

Serkan Çayoğlu 6 yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu

Çiftin haziran ayında evlenecekleri öğrenildi.