Defne Samyeli’nin eski eşiyle ilgili itirafı dikkat çekti

Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Anne-kız, şık giyim tarzları ile dikkat çekti.
49 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, magazin gündeminde sıkça kendine yer buluyor. Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşulan Samyeli, önceki akşam kızı Deren Taulu ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi ve basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Şimdilerde müzik kariyerine odaklanan Samyeli, son günlerin tartışma konusu olan iddialı sahne kostümleri hakkında yorum yaptı. Samyeli, iki kızının babası olan Eren Talu ile ilgili de bir itirafta bulundu.
Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Anne-kız, şık giyim tarzları ile dikkat çekti.
Samyeli basın mensuplarının "Giyinirken birbirinize danışır mısınız?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi. Fit hali ile yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki güzel, "Evet giyinirken fikir alışverişi yaparız. Hele birlikte çıkarken benzer kıyafetleri giymeye özen gösteririz" dedi.
Kızı da kendisi gibi oyuncu olan Defne Samyeli, "Kızınız ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet birlikte oynamayı çok istiyoruz. Hatta bir ara teklif bile gelmişti ama olmadı. Aklımızda bir şeyler var. Belki yapabiliriz. Birlikte oynama fikri bizi hep heyecanlandırmıştır" cevabını verdi.
Samyeli, son günlerde tartışma konusu olan ünlülerin sahne kostüm leri hakkında da şöyle yorum yaptı:
"Ben insanların sahnede, sokakta ya da günlük hayatlarındaki kıyafetleriy le ilgili ahlak bekçiliği yapmasını yanlış buluyorum" dedi.
ESKİ EŞİYLE İLGİLİ İTİRAF
"Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?" sorusu sorulan Defne Samyeli, "Hayır kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönemlerde kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Bundan sonra öyle şeyler yok" dedi.