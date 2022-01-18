  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz'in son haline beğeni yağdı

Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz'in son haline beğeni yağdı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sevgilisi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Güzel oyuncu ise teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Deniz, yeni yılı İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle birlikte geçirmiş ve evlilik yolunda hazırlıklara başlamıştı. Son olarak ünlü güzel, yeni projesi için imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan ve değişimini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz'e beğeniler yağdı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulacak yeni imajı...

18.01.2022, 16:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022, 16:54

Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz’in son haline beğeni yağdı

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz’in son haline beğeni yağdı

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı.

Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz’in son haline beğeni yağdı

Aile ile tanıştıktan sonra bir süre İzlanda'da tatil yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü.

Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz’in son haline beğeni yağdı

"YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR"

Çukur ve Alev Alev'in ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Deniz ilk olarak imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.

Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz’in son haline beğeni yağdı

"Yeni karakter yükleniyor" notuyla son halini paylaşan Deniz'in fotoğrafına kısa sürede büyük beğeni geldi.