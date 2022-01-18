Haberler Magazin Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz'in son haline beğeni yağdı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sevgilisi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Güzel oyuncu ise teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Deniz, yeni yılı İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle birlikte geçirmiş ve evlilik yolunda hazırlıklara başlamıştı. Son olarak ünlü güzel, yeni projesi için imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan ve değişimini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz'e beğeniler yağdı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulacak yeni imajı...