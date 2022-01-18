Değişimi olay oldu! Dilan Çiçek Deniz’in son haline beğeni yağdı

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sevgilisi oyuncu Dilan Çiçek Deniz'e geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Güzel oyuncu ise teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Deniz, yeni yılı İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle birlikte geçirmiş ve evlilik yolunda hazırlıklara başlamıştı. Son olarak ünlü güzel, yeni projesi için imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan ve değişimini sosyal medya hesabından paylaşan Deniz'e beğeniler yağdı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulacak yeni imajı...
Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.
İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz haftalarda soluğu İzlanda'da almıştı. Dilan Çiçek Deniz sevgilisinin ailesiyle tanışmıştı.
Aile ile tanıştıktan sonra bir süre İzlanda'da tatil yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü.
"YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR"
Çukur ve Alev Alev'in ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Deniz ilk olarak imajını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.
"Yeni karakter yükleniyor" notuyla son halini paylaşan Deniz'in fotoğrafına kısa sürede büyük beğeni geldi.