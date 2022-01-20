Hande Erçel’den, Demet Özdemir iddiasına açıklama!

2021 senesinin yaz ayına Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir ve Hande Erçel cephesinde kıskançlık krizi patladı.
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu meslektaşı sosyal medya hesabından takipten çıktı. Özdemir'in, daha çok dizi teklifi alması sebebiyle Erçel'i sosyal medyadan sildiği iddia edildi. Önceki gün yakın arkadaşı oyuncu Burcu Özberk ile Beyoğlu'nda görüntülenen Erçel'den bu iddialara açıklama geldi.
2021 senesinin yaz ayına Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla damga vuran Demet Özdemir ve Hande Erçel cephesinde kıskançlık krizi patladı.
Takvim'de yer alan habere göre, özel hayatında ve işinde beklediğini bulamayan Demet Özdemir, hıncını Hande Erçel'den çıkarıp, Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.
İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı. Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı. Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı ve Hande Erçel ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.
"ÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"
Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Özdemir hakkındaki 'kıskançlık krizi' iddiası dikkat çekmişti. Yakın arkadaşı Burcu Özberk ile Beyoğlu'nda görüntülenen Erçel o iddialara, "Öyle bir şey olabilir mi?" açıklaması ile söz konusu haberleri yalanladı.
"AYRILIK" SORULARINA YANIT YOK!"
Hande Erçel, ayrıca ablası Gamze Erçel'in doğum günü kutlamasında bulunmayan sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönündeki dedikoduları ise cevapsız bıraktı.