Hande Erçel’den, Demet Özdemir iddiasına açıklama!

İddiaya göre gerekçe ise, aynı menajerlik şirketine bağlı olduğu Hande Erçel'in daha çok dizi teklifi almasıydı. Bu şirket de Türkiye pazarına açılacak olan Disney Plus ile bir dizi projeler yaptı. Disney Plus, Can Yaman'dan sonra Hande Erçel'in de kapısını çaldı ve Hande Erçel ile yeni bir projenin anlaşmasını yaptı.