Haberler Magazin Okan Yalabık sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncu Okan Yalabık, son olarak "Hekimoğlu" dizisinde hayat verdiği 'Doktor Orhan' karakteriyle ekranlarda yerini almıştı. Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Yalabık, dört yıldır birlikte olduğu, kendisinden 11 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Ezgi Ayvalı ile ilk kez objektiflere takıldı.