Okan Yalabık sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Dört yıldır birlikte olan Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı, ilk kez Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen oyuncular, gazetecileri görünce şaşırdı.
Ünlü oyuncu Okan Yalabık, son olarak "Hekimoğlu" dizisinde hayat verdiği 'Doktor Orhan' karakteriyle ekranlarda yerini almıştı. Özel hayatıyla da oldukça merak edilen Yalabık, dört yıldır birlikte olduğu, kendisinden 11 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Ezgi Ayvalı ile ilk kez objektiflere takıldı.
Dört yıldır birlikte olan Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı, ilk kez Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen oyuncular, gazetecileri görünce şaşırdı.
"MUTLUYUZ"
Cadde'nin haberine göre 43 yaşındaki oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Çok güzel, her şey yolunda" yanıtını verdi. Ezgi Ayvalı ise "Mutluyuz" demekle yetindi.
Tiyatro oyunuyla sahnelere döneceğini belirten Okan Yalabık, "Şubat ayının sonunda başlayacak, koronavirüs yüzünden ara vermiştik" şeklinde konuştu.
"BU SENE YAYINLANACAK"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu, ""Geçtiğimiz yaz bir film yaptım. Dijital bir platform için bir iş çektik, bu sene yayınlanacak" ifadelerini kullandı.
Oyunculuğun yanı sıra yazar olan Ayvalı ve sevgilisi Yalabık, basın mensuplarına yaptıkları kısa açıklamanın ardından mütevazı araçlarına binerek, Etiler'den ayrıldı.
"SEVMEK NE UZUN KELİME"
1990 doğumlu Ezgi Ayvalı, ilk kez 2018 yılında Okan Yalabık birlikte fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış ve "Sevmek, ne uzun kelime" notunu düşmüştü.