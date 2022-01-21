Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

"2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim" diyerek dikkat çeken Serdar Ortaç katıldığı bir programda itirafıyla şaşırttı.
Müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, katıldığı bir programda yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda kurtulmaya çalıştığı borç batağı ve sallantılı aşklarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, programda 'Nehir Gözlüm' şarkısını okudu. Ortaç, bu şarkıyı yıllar önce platonik olduğu oyuncu Cansu Dere için yazdığını itiraf etti.
"2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim" diyerek dikkat çeken Serdar Ortaç katıldığı bir programda itirafıyla şaşırttı.
Serdar Ortaç yıllar sonra Sadakatsiz dizisinde Asya rolünde olan Cansu Dere ile ilgili açık açık konuştu.
Serdar Ortaç yaptığı açıklamada "Cansu Dere'ye platonik aşıktım" dedi.
Ortaç bununla da kalmadı ve 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını açıkladı.
Serdar Ortaç açıklamasında, "20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım" dedi.
"NEHİR GÖZLÜM'Ü YAZDIM"
Şarkıda "Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri yer alıyor.
Ortaç, bu açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin, dünya ve olimpiyat şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı söyleniyor.