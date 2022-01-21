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Haberler Magazin Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm' şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm' şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, katıldığı bir programda yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda kurtulmaya çalıştığı borç batağı ve sallantılı aşklarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, programda 'Nehir Gözlüm' şarkısını okudu. Ortaç, bu şarkıyı yıllar önce platonik olduğu oyuncu Cansu Dere için yazdığını itiraf etti.

21.01.2022, 13:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022, 14:04

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

"2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim" diyerek dikkat çeken Serdar Ortaç katıldığı bir programda itirafıyla şaşırttı.

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Serdar Ortaç yıllar sonra Sadakatsiz dizisinde Asya rolünde olan Cansu Dere ile ilgili açık açık konuştu.

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Serdar Ortaç yaptığı açıklamada "Cansu Dere'ye platonik aşıktım" dedi.

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Ortaç bununla da kalmadı ve 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını açıkladı.

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Serdar Ortaç açıklamasında, "20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım" dedi.

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

"NEHİR GÖZLÜM'Ü YAZDIM"

Şarkıda "Bana evet diyecek misin, yoksa öpüp gidecek misin, nehir gözlüm aşkın için her şeyini verecek misin?" sözleri yer alıyor.

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Ortaç, bu açıklamasının ardından sosyal medyada gündem oldu.

Serdar Ortaç ’Nehir Gözlüm’ şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin, dünya ve olimpiyat şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı söyleniyor.