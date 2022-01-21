Haberler Magazin Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm' şarkısını meğer o oyuncu için yazmış!

Müzik dünyasını altını üstüne getiren Serdar Ortaç, katıldığı bir programda yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda kurtulmaya çalıştığı borç batağı ve sallantılı aşklarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, programda 'Nehir Gözlüm' şarkısını okudu. Ortaç, bu şarkıyı yıllar önce platonik olduğu oyuncu Cansu Dere için yazdığını itiraf etti.