Gün geçtikçe eriyen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu’nun fit hali dikkat çekti

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.
47 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Bozoğlu, son attığı gönderisinde güzelliği ve fit haliyle 'maşallah' dedirtti. O hali binlerce beğeni aldı.
'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.
Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol alacak.
İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.
Ünlü oyuncu son olarak iddialı dekoltesiyle sevenlerini mest etti. Instagram filtrelerini denerken çektiği kareleri paylaşan Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı.
Güzelliğiyle beğeni toplayan 47 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.
2016 yılından 110 kiloya çıkınca ameliyat olan ve 3 yılda 58 kilo vererek 52'ye düşen güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, bir kanalda yayınlanan programına konuşarak başından geçen zor günleri anlatmıştı.
"CEBİMDE 3 TL KALMIŞTI"
Hayatın tüm zorluklarını yaşadığı söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
"Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım.
İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu.
"DİBE VURDUM, SIFIR NOKTASINI GÖRDÜM"
Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı. Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım. Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım.
Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp 'Şükürler olsun' diyorum."