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Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler hayret ediyor!

Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler hayret ediyor!

Deniz Yıldızı dizisinde rol almasın ardından yıldızı parlayan ve çişitli projelerde boy gösteren güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ikizi Deniz'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Ünlü oyuncu ve kardeşini takipçileri ayırt etmekte güçlük çekti.

22.01.2022, 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022, 10:56

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Hazal Filiz Küçükköse, Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya ve Mehmet Bir Cihan Fatihi dizilerinde rol aldı. Son olarak Zemheri dizisi ile ekranlara gelen Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle gündeme geldi.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Deniz adındaki ikiziyle poz veren ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı. Hazal Filiz Küçükköse'nin ikizini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Ünlü oyuncunun ikizini görenler ayırt etmekte zorluk çekti.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse 9 Şubat 1988 tarihinde Mersin'de doğdu. Hazal Filiz Küçükköse aslen Mersinli olmasına rağmen hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve İstanbul'da yaşayarak geçirdi. Mersin'de doğan oyuncu lise eğitimi almak için Ankara'ya taşındı. Sonrasında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde 3. sınıfa kadar eğitim alan Küçükköse eğitimini yarıda bıraktı.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Biyolojinin istediği bölüm olmadığını anlayan ünlü sanatçı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Kimya bölümünde öğrenim gördüğü sırada oyunculuğa merak salan Küçükköse, 2009 yılında çekimleri Ankara'da sürdürülen Deniz Yıldızı dizisinde rol alarak sektöre adım attı.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

İşte Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiz kardeşiyle sosyal medya pozları...

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Öte yandan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçen günlerde Nişantaşı'ndaydı.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan oyuncu, "Aynı tarzda karakterler geliyor. Başka şeyler oynamak için direniyorum. Direncimin kırılmasına az kaldı. Her türlü karakteri oynarım ama bir karakterde çok iyi oynadığınız zaman üstünüze yapışıyor" dedi.

Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Aksiyon tarzı bir projede yer almak istediğini belirten oyuncu, "Adrenalini seviyorum. Rol vurdulu kırdılı, biraz ajan işi olsun, sınırlarımı zorlasın istiyorum" dedi.