Hazal Filiz Küçükköse’nin ikizini görenler hayret ediyor!

Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan oyuncu, "Aynı tarzda karakterler geliyor. Başka şeyler oynamak için direniyorum. Direncimin kırılmasına az kaldı. Her türlü karakteri oynarım ama bir karakterde çok iyi oynadığınız zaman üstünüze yapışıyor" dedi.