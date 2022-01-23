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Haberler Magazin İrem Derici'den Cem Belevi sorularına kaçamak cevap!

İrem Derici'den Cem Belevi sorularına kaçamak cevap!

Son günlerde İrem Derici'nin, geçen yıl aşk yaşadığı ve ihanete uğradığı Cem Belevi ile yeniden barıştığı konuşuluyordu.İrem Derici önceki gün bir etkinlik öncesi basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Cem Belevi ile ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Derici, güzelliğiyle geceye damga vurdu.

23.01.2022, 15:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022, 15:05

İrem Derici’den Cem Belevi sorularına kaçamak cevap!

İrem Derici, bir ödül töreninde sahne aldı.

İrem Derici’den Cem Belevi sorularına kaçamak cevap!

Tören öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Derici, "Marka desen, endam desen, güzellik desen hepsi var, full paketim. Burada bulunmamın en önemli sebebi; 'Kadına Şiddete Hayır' mesajıyla yapılan bir organizasyon olması" dedi.

İrem Derici’den Cem Belevi sorularına kaçamak cevap!

Konu, ihanet sonrası barıştıkları söylenen Cem Belevi'ye gelince, "10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım, yanıt vermeyeceğim" diye konuştu.

İrem Derici’den Cem Belevi sorularına kaçamak cevap!

Sahneye de "Gelin olmuş gidiyorum" sözleri ile çıktı. İrem Derici, "Masumiyetin sembolü olarak beyazlarımı giydim. Malum; çok masumumdur" dedi.

İrem Derici’den Cem Belevi sorularına kaçamak cevap!

NE OLMUŞTU?

İrem Derici'nin geçen yaz aşk yaşadığı Cem Belevi'den kendisini aldattığı için ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cem Belevi'nin ayrı kaldıkları 96 gün için Derici'ye 96 gül gönderdiği ve barıştıkları söylenmişti. Cem Belevi "Böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor" demişti.