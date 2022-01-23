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Haberler Magazin Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. Çift, 15 ay evli kaldıktan sonra da ayrılık kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Deniz ve Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansalar da, şiddet iddiası ve velayet mücadeleleriyle mahkemelik olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde de velayet davası sonuçlanmış, Kuzey Deniz'in velayetinin annesi Feyza Aktan'da kalmasına karar verilmiş, Özcan Deniz'in de oğlunu görme günler çoğaltılmıştı. Son olarak Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda provasına götürdüğü oğlu Kuzey ile sahnedeki keyifli anlarını paylaştı. Baba oğulun keyifli halleri gözden kaçmadı.

23.01.2022, 17:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022, 17:10

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı.

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Deniz, eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti.

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Özcan Deniz ile olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan, oğulları Kuzey'in velayeti için adeta savaş verdi.

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Geçtiğimiz günlerde karar çıkan velayet davasında minik Kuzey'in velayeti annesine verilirken, Özcan Deniz'in oğlunu görme günler çoğaltıldı.

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Özcan Deniz son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda oğlu Kuzey ile keyifli anlarına yer verdi.

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Kuzey'i sahne provalarına getiren Özcan Deniz ile oğlunun sevgi dolu halleri kalpleri ısıttı.

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

İşte Özcan Deniz'in oğlu Kuzey kucağında şarkı söylerken paylaşımı ve Kuzey'in babasına olan sevgisini dile getirdiği anlar...

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Prova sonrası Kuzey'in babasına "Baba güzel şarkı söyledin ama yine de seni seviyorum" sözleri ise hem sanatçıyı hem takipçilerini güldürdü.

Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.

Sevgililer velayet davası sonrası sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını paylaşarak ilişkilerini resmen ilan etmişlerdi.