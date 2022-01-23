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Özcan Deniz oğluyla sahnedeki keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuş, evliliklerinden Kuzey adında bir çocukları olmuştu. Çift, 15 ay evli kaldıktan sonra da ayrılık kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmıştı. Deniz ve Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşansalar da, şiddet iddiası ve velayet mücadeleleriyle mahkemelik olmuşlardı. Geçtiğimiz günlerde de velayet davası sonuçlanmış, Kuzey Deniz'in velayetinin annesi Feyza Aktan'da kalmasına karar verilmiş, Özcan Deniz'in de oğlunu görme günler çoğaltılmıştı. Son olarak Özcan Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda provasına götürdüğü oğlu Kuzey ile sahnedeki keyifli anlarını paylaştı. Baba oğulun keyifli halleri gözden kaçmadı.