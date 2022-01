Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

İkiz bebeklerinin cinsiyetini kız olarak açıklayan Seray Sever birinin adının Sofia olacağını, diğerine henüz karar vermediklerini de söylemişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"



Sever erkek kardeşiyle çekildiği fotoğrafı, "Kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan muzdarip. Bizde şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım, çok az kişiyle temastayım ve ful sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat! Allah'ım korusun" notunu düşmüştü.