  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Seray Sever'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Seray Sever'in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 24 saat içerisinde önce nişanlanıp, ardından nikah masasına oturan 48 yaşındaki oyuncu Seray Sever hakkında geçtiğimiz aylarda bir iddia ortaya atılmıştı. Seray Sever ise bu söylentiler üzerine mutlu haberi itiraf etmişti. 5 aylık hamile olan güzel oyuncuyu şimdilerde tatlı bir telaş sardı. İkiz annesi olmaya hazırlanan Sever, son olarak sosyal medya hesabından ayna karşısında karnı burnunda pozunu paylaştı. Seray Sever'e dostlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

23.01.2022, 14:28 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022, 14:29

Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.

Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış.

Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü...

Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir not ile hamileliğini duyurmuştu. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmemişti. İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti.

Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

İkiz bebeklerinin cinsiyetini kız olarak açıklayan Seray Sever birinin adının Sofia olacağını, diğerine henüz karar vermediklerini de söylemişti.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sever erkek kardeşiyle çekildiği fotoğrafı, "Kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan muzdarip. Bizde şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım, çok az kişiyle temastayım ve ful sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat! Allah'ım korusun" notunu düşmüştü.

Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Seray Sever, son olarak ayna karşısında karnı burnunda poz verdi. İkizlerinin hızla büyüdüğünü dile getiren Seray Sever "Dualarınızla 5 ayı tamamladık" dedi. Seray Sever'e dostlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Güzel sunucuya "Şimdiye kadar gördüğümüz en güzel fotoğrafın" yorumları yapıldı.