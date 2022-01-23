Seray Sever’in karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.
2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 24 saat içerisinde önce nişanlanıp, ardından nikah masasına oturan 48 yaşındaki oyuncu Seray Sever hakkında geçtiğimiz aylarda bir iddia ortaya atılmıştı. Seray Sever ise bu söylentiler üzerine mutlu haberi itiraf etmişti. 5 aylık hamile olan güzel oyuncuyu şimdilerde tatlı bir telaş sardı. İkiz annesi olmaya hazırlanan Sever, son olarak sosyal medya hesabından ayna karşısında karnı burnunda pozunu paylaştı. Seray Sever'e dostlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.
Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış.
İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.
Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü...
Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir not ile hamileliğini duyurmuştu. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmemişti. İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti.
İkiz bebeklerinin cinsiyetini kız olarak açıklayan Seray Sever birinin adının Sofia olacağını, diğerine henüz karar vermediklerini de söylemişti.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Sever erkek kardeşiyle çekildiği fotoğrafı, "Kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde 'eşi' diye yazılmaktan muzdarip. Bizde şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım, çok az kişiyle temastayım ve ful sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat! Allah'ım korusun" notunu düşmüştü.
Seray Sever, son olarak ayna karşısında karnı burnunda poz verdi. İkizlerinin hızla büyüdüğünü dile getiren Seray Sever "Dualarınızla 5 ayı tamamladık" dedi. Seray Sever'e dostlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Güzel sunucuya "Şimdiye kadar gördüğümüz en güzel fotoğrafın" yorumları yapıldı.