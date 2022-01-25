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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

Dilan Çiçek Deniz'den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almış ve teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu ve yönetmen sevgilisi, birlikte tatile çıktı ve ardı ardına paylaşım yaptı. O paylaşımda bir detay dikkat çekti. İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'ın, sevgilisinin adını kalbine kazıttığı görüldü.

25.01.2022, 14:54 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022, 14:55

Dilan Çiçek Deniz’den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde 1.5 ay önce evlenme teklifi almıştı.

Dilan Çiçek Deniz’den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

"Evet" diyen oyuncu yılbaşında müstakbel eşinin ülkesine gidip ailesiyle tanışmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

Yaza evlilik planları yapan çiftin her anı romantik bir şekilde geçiyor.

Dilan Çiçek Deniz’den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

ŞİMŞEK TANRISI

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson şimdi de Kapadokya'da aşk dolu bir tatilde.

Dilan Çiçek Deniz’den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

Deniz, dün kaldıkları oteldeki sıcak havuza giren sevgilisinin göğsüne yaptırdığı dövmeyi paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz’den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

Thor, DÇD harflerini dövdürmüş, altına da şimşek yaptırmıştı. Thor, Viking mitolojisinde şimşek tanrısının adı.