Dilan Çiçek Deniz’den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde 1.5 ay önce evlenme teklifi almıştı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almış ve teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu ve yönetmen sevgilisi, birlikte tatile çıktı ve ardı ardına paylaşım yaptı. O paylaşımda bir detay dikkat çekti. İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'ın, sevgilisinin adını kalbine kazıttığı görüldü.
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde 1.5 ay önce evlenme teklifi almıştı.
"Evet" diyen oyuncu yılbaşında müstakbel eşinin ülkesine gidip ailesiyle tanışmıştı.
Yaza evlilik planları yapan çiftin her anı romantik bir şekilde geçiyor.
ŞİMŞEK TANRISI
Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson şimdi de Kapadokya'da aşk dolu bir tatilde.
Deniz, dün kaldıkları oteldeki sıcak havuza giren sevgilisinin göğsüne yaptırdığı dövmeyi paylaştı.
Thor, DÇD harflerini dövdürmüş, altına da şimşek yaptırmıştı. Thor, Viking mitolojisinde şimşek tanrısının adı.