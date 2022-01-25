Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'den romantik paylaşım! Sevgilisi güzel oyuncunun adını kalbini yazdırdı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almış ve teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu ve yönetmen sevgilisi, birlikte tatile çıktı ve ardı ardına paylaşım yaptı. O paylaşımda bir detay dikkat çekti. İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'ın, sevgilisinin adını kalbine kazıttığı görüldü.