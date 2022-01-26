Merve Özbey minik kızı Elif Özüm ile karın tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile evlendi.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey 2020 yılının Şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift kızları Elif Özüm'ü ise geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık Elif Özüm ile paylaşımlar yapıyor ve anne kız tüm dikkatleri üzerlerine çekiyor. Bu paylaşımlara bir yenisini ekleyen Özbey, Eliz Özüm ile kar keyfi yaptığı anları paylaştı. O kareler yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile evlendi.
Bu mutlu evliliğinden bir de Elif Özüm adında bir kızı olan Merve Özbey, sosyal medyadan kızını zaman zaman paylaşmayı ihmal etmiyor.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, bugün kızı ile karın tadını çıkardı.
Özbey, sevimli kızıyla karda paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni kazandı.
Ünlü şarkıcı, sevimli kızı Elif Özüm'le birlikte karın tadını çıkardığı anları paylaştı. Özbey'e kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni geldi.
Öte yandan, Süper Lig'in 17. Haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki dev derbi öncesi ünlü şarkıcıdan bir paylaşım gelmişti.
Ünlü şarkıcı Özbey, kızı Elif Özüm'e giydirdiği Fenerbakçe kıyafetiyle fotoğraf paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları ise ünlü şarkıcıyı yorum ve beğeni yağmuruna tutmuş, bazı sosyal medya kullanıcıları, 'minik kanarya', 'en tatlı Fenerbahçeli', 'Maşallah' gibi yorumlarda bulunmuştu.