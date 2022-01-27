Gözyaşları sel oldu! Dostları ve sevenleri Fatma Girik’e veda etti

"FATMA GİRİK'İN ADININ VERİLDİĞİ KIZ YURDUNU AÇACAKTI"

Fatma Girikin kardeşi Günay Girik "Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama biz daha önceden Şişli'de ablamın adının verildiği kız yurdunun açılışını Muammer Keskin ile planlamıştık. Çok hoşuna gitmişti. Bu toplantı olacaktı zaten. O bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen şu anda da görüyordur. En mutlu olduğu gün bugün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.