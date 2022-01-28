Eşini silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken’den ilk paylaşım geldi

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gözler Ece Erken'e çevrilmişken, acılı eşten ilk hamle geldi. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken önce sosyal medya hesabını kapattı, daha sonra ise ilk paylaşımını yaparak eşinin cenaze programını duyurdu.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 KİŞİ YAKALANDI
Ünlü sunucu Ece Erken ile evli olan Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik saldırı düzenlediği iddia edilen 5 kişiden 2'si polis tarafından yakalandı.
ECE ERKEN'DEN FLAŞ HAMLE! HESABINI KAPATTI!
Eşinin vefatı sonrası büyük yıkım yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, bugün flaş bir karar aldı. Ece Erken Instagram hesabını kapattı. 2.5 milyon takipçisi bulunan Ece Erken'in hesabına girmek isteyenler karşılarında 'Kullanıcı bulunamıyor' yazısı ile karşılaştı.
İLK PAYLAŞIMINI YAPTI!
Yaklaşık 1 saat hesabı kapalı kalan Ece Erken, hesabını yeniden açtı. Erken buradan eşinin cenaze programı ile ilgili bilgiler paylaştı.
Ünlü sunucu alıntıladığı paylaşımında, "Kıymetli dostumuz Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize Fındıklı'da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii'nde kılınacaktır. Başta ailesi, sevgili eşi Ece Erken ve çocukları olmak üzere Allah hepimize sabır versin" ifadelerini kullandı.