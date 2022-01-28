Haberler Magazin Eşini silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken'den ilk paylaşım geldi

Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gözler Ece Erken'e çevrilmişken, acılı eşten ilk hamle geldi. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken önce sosyal medya hesabını kapattı, daha sonra ise ilk paylaşımını yaparak eşinin cenaze programını duyurdu.