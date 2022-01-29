Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

"ADINI BİLE ANMAYALIM"

Yeni yılı evde geçirecek olan Özdemir'e basın mensupları, geçtiğimiz aylarda görüntülendiği Şef Yağız İzgül ile ilgili sorular sorması üzerine "Şu an hayatımda bambaşka biri var, onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil" yanıtını verdi.