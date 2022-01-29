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Haberler Magazin Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Genç oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz aylarda ünlü şef Yağız İzgül ile el ele objektiflere takılmıştı. Birlikteliklerinin bittiğini duyuran Bestemsu Özdemir, yeni yıl gecesi ise sosyal medya hesabından yeni sevgilisi ile sarmaş dolaş fotoğrafını paylaşmıştı. Özdemir'in gizemli sevgilisinin kim olduğu merak konusu olmuştu. 29 yaşındaki güzel oyuncunun, gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

29.01.2022, 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022, 13:19

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Bestemsu Özdemir, 31 Aralık gecesi sosyal medyada sevgilisi ile sarmaş dolaş bir fotoğraf paylaşmıştı.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Özdemir, "2021'i bu kadar güzel bitireceğim, bu yılın bana bu kadar güzellikler getireceği aklımın ucundan bile geçmezdi" notunu yazmıştı.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem olan paylaşımında sevgilisinin ne adını açıklamıştı, ne de yüzünü göstermişti.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Ancak Bestemsu Özdemir, dün kural bozdu. Güzel oyuncunun sevgilisinin adı Sadi Türker Dağdelen.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Sadi Türker Dağdelen; Yeme-içme, düğün davet organizasyon şirketi ile Yalova'da bir restoranın sahibi olduğu öğrenildi.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

İkilinin fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Öte yandan Bestemsu Özdemir, geçen haftalarda Etiler'de trafikte görüntülendi. Özdemir'e görüntülendiği Şef Yağız İzgül ile ilgili sorular sorulması üzerine "Onun adını bile anmayalım" dedi.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

"ADINI BİLE ANMAYALIM"

Yeni yılı evde geçirecek olan Özdemir'e basın mensupları, geçtiğimiz aylarda görüntülendiği Şef Yağız İzgül ile ilgili sorular sorması üzerine "Şu an hayatımda bambaşka biri var, onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil" yanıtını verdi.

Bestemsu Özdemir’in yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

"ADINI BİLE ANMAYALIM"

Yeni yılı evde geçirecek olan Özdemir'e basın mensupları, geçtiğimiz aylarda görüntülendiği Şef Yağız İzgül ile ilgili sorular sorması üzerine "Şu an hayatımda bambaşka biri var, onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil" yanıtını verdi.