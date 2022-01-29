Ece Erken’e destek olan şarkıcı Hatice o sözleriyle hüzünlendirdi

Eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken'e sanat camiasından dostları başsağlığı mesajları ile sabır diledi.
Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yapılan saldırının da detayları da teker teker ortaya çıkmaya başladı. Sanat camiasından dostları da Erken'e başsağlığı diledi. Bu isimlerden biri de 2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması sonucu kaybeden şarkıcı Hatice idi. Ece Erken ile aynı acıyı paylaşan, ünlü sunucuya destek olan Hatice'nin yorumu görenleri hüzünlendirdi.
Eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken'e sanat camiasından dostları başsağlığı mesajları ile sabır diledi.
Bu isimlerden biri de ünlü sunucu ile geçmişte aynı acıyı yaşayan şarkıcı Hatice idi.
Henüz 25 yaşındayken 2 yıllık eşi şarkıcı Günay Aydın'ı kaybeden Hatice Ece Erken'in eşinin tabutunda gözyaşları döktüğü kareye "Bu acıyı yaşamayan bilemez" yorumunda bulundu.
Haberi aldıktan sonra Instagram'dan paylaşım yapan Hatice, "Ahh Ece çok üzgünüm. Başın sağ olsun, rabbim sana sabırlar versin arkadaşım" ifadelerini kullandı.
Ece Erken'in dün taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğularak "Çok erken gitti, keşke ben ölseydim" dediği anları gören Hatice, "Bu acıyı yaşamayan bilemez. İçim paramparça oldu, ne büyük acı bilirim" dedi.
GÜNEY AYDAN KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?
Şarkıcı Güney Aydan 2003 Eylül ayında ani ölümüyle, 2 yıllık eşi Hatice'yi yıkmıştı. Güney Aydan 2003 yılında öldüğünde 30 yaşındaydı. Güney Aydan hastane kontrollerinde lösemi olduğunu öğrendikten 2 gün sonra üzüntüye dayanamayarak beyin kanaması geçirerek hayata veda etmişti. Eşi öldüğünde Hatice 25 yaşındaydı.