Haberler Magazin Ece Erken'e destek olan şarkıcı Hatice o sözleriyle hüzünlendirdi

Sunucu Ece Erken'in eşi, avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan 42 yaşındaki iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yapılan saldırının da detayları da teker teker ortaya çıkmaya başladı. Sanat camiasından dostları da Erken'e başsağlığı diledi. Bu isimlerden biri de 2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı beyin kanaması sonucu kaybeden şarkıcı Hatice idi. Ece Erken ile aynı acıyı paylaşan, ünlü sunucuya destek olan Hatice'nin yorumu görenleri hüzünlendirdi.