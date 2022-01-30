Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor Saevarsson ile aynı dövmeyi yaptırdı

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde 1.5 ay önce evlenme teklifi almıştı.
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almış ve teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu ve yönetmen sevgilisi, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerilerine çekiyor, mutluluk pozlarını sıkça takipçilerinin beğenisine sunuyorlar. Güzel oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevgilisi Thor Saevarsson ile aynı dövmeyi yaptıran oyuncudan 'dövme' pozu geldi.
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde 1.5 ay önce evlenme teklifi almıştı.
"Evet" diyen oyuncu yılbaşında müstakbel eşinin ülkesine gidip ailesiyle tanışmıştı.
Yaza evlilik planları yapan çiftin her anı romantik bir şekilde geçiyor.
Geçtiğimiz günlerde evlilik hazrılığı yapan çift, Kapadokya'da tatildeydi.
ŞİMŞEK TANRISI
Güzel oyuncu, dün kaldıkları oteldeki sıcak havuza giren sevgilisinin göğsüne yaptırdığı dövmeyi paylaşmıştı. Thor, DÇD harflerini dövdürmüş, altına da şimşek yaptırmıştı. (Thor, Viking mitolojisinde şimşek tanrısının adı.)
SEVGİLİSİ İLE AYNI DÖVMEYİ YAPTIRDI
Ünlü oyuncu Deniz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Sevgilisi ile aynı dövmeyi yaptıran Deniz'in dövme pozu beğeni yağmuruna tutuldu.