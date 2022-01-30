Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor Saevarsson ile aynı dövmeyi yaptırdı

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almış ve teklife 'evet' dediği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Şu sıralar evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu ve yönetmen sevgilisi, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerilerine çekiyor, mutluluk pozlarını sıkça takipçilerinin beğenisine sunuyorlar. Güzel oyuncu, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevgilisi Thor Saevarsson ile aynı dövmeyi yaptıran oyuncudan 'dövme' pozu geldi.