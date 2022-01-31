Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen'den şımartan hediye! Atina'yı ayağına getirdi

Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen'den şımartan hediye! Atina'yı ayağına getirdi

İlişkileri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinin Paris tatili dönüşü ayrıldıkları konuşulmuştu. Ayrılıkları kısa süren çift tatil dönüşü barıştı. Hatta Evirgen, Atina'da Marianna Papamakariou'nun konserine gidemediği için üzülen Serenay Sarıkaya için İstanbul'da "Yunan Gecesi" organize etti.