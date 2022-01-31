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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen'den şımartan hediye! Atina'yı ayağına getirdi

Serenay Sarıkaya'ya Umut Evirgen'den şımartan hediye! Atina'yı ayağına getirdi

İlişkileri ile magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çiftinin Paris tatili dönüşü ayrıldıkları konuşulmuştu. Ayrılıkları kısa süren çift tatil dönüşü barıştı. Hatta Evirgen, Atina'da Marianna Papamakariou'nun konserine gidemediği için üzülen Serenay Sarıkaya için İstanbul'da "Yunan Gecesi" organize etti.

31.01.2022, 10:50

Serenay Sarıkaya’ya Umut Evirgen’den şımartan hediye! Atina’yı ayağına getirdi

Ayrıldıkları yönünde Haberler çıkan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya'nın aşkı duyduğuma göre devam ediyor. Yılbaşı öncesi Amerika'nın ardından Atina ve Paris'e giden âşıklar, dönüşte kısa bir ayrılık yaşasa da yeniden barışmış.

Serenay Sarıkaya’ya Umut Evirgen’den şımartan hediye! Atina’yı ayağına getirdi

Hürriyet'in haberine göre, Umut Evirgen sevgilisinin ayaklarını yerden kesen bir olaya imza atmış! Atina'da gezerken, en sevdiği Yunan sanatçılardan Marianna Papamakariou'nun yılbaşında konseri olduğunu gören Sarıkaya, Paris'e devam edecekleri için bu konseri kaçırdığına çok üzülmüş.

Serenay Sarıkaya’ya Umut Evirgen’den şımartan hediye! Atina’yı ayağına getirdi

Sevgilisinin üzülmesine üzülen Evirgen ise gizli bir organizasyon yaparak Papamakariou'yu İstanbul'a davet edip, sahibi olduğu La Boucherie'de özel bir Yunan gecesi organize etmiş.

Serenay Sarıkaya’ya Umut Evirgen’den şımartan hediye! Atina’yı ayağına getirdi

Geçen perşembe gecesi gerçekleşen konser için Umut Evirgen'in 150 bin lira harcadığı söyleniyor.