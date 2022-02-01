Tavuk çiftliği kurup ortağı tarafından dolandırılmıştı! Coşkun Sabah’tan açıklama geldi

Usta sanatçı Coşkun Sabah, işlerinin tıkır tıkır yolunda olduğunu ve kendisini dolandırmaya çalışanları kısa zamanda fark ederek işleri ele aldığını söyledi.
Şarkıcı Coşkun Sabah, son dönemde yaptığı açıklamaların yanı sıra bir süre önce arkadaşıyla birlikte kurduğu tavuk çiftliği ile de anılıyordu. Eskişehir'de 15 bin tavukla yumurta işine giren Sabah, ortağı tarafından dolandırıldığını fark etmişti. Arkadaşı olan ortağı Özkan Özadalı ile yollarını ayıran sanatçıdan yeni bir açıklama geldi. Sabah, medyada hakkında çıkan dolandırıldığı yönündeki haberleri doğrularken, "Bazıları sanki battık bittik gibi yazıp çizdiler. Aslında her şey yolunda gidiyor. Yumurta markamıza ve kurumsal kimliğimize gelen bir zarar söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Usta sanatçı Coşkun Sabah, işlerinin tıkır tıkır yolunda olduğunu ve kendisini dolandırmaya çalışanları kısa zamanda fark ederek işleri ele aldığını söyledi.
Sanatçı Coşkun Sabah, geçtiğimiz Nisan ayında arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, yumurta üretimine başlamıştı.
Tesisin açılışına katılan Sabah, arkadaşı ve aynı zamanda ortağının tavsiyesiyle bu işe girdiğini belirterek, 'Ortağım Özkan bey bana fikir verdi. Bunun güzel bir meslek olduğunu, hakkı ile yapıldığı taktirde sonuç alacağımızı söyledi. İyi ki de yapmışım. Burada 15 bin tavuk var. Bu sektöre girdiğim için çok mutluyum. Devletimizin de hayvancılığa çok büyük bir ilgisi, desteği var. Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun' derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler" demişti.
"HEDEFİMİZ İHRACAT YAPMAK"
Sabah'ın ortağı Özkan Özadalı ise tavuk çiftliğine yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını belirterek, 'Coşkun bey ile çok daha öncesine dayanan bir dostluğumuz var. Böyle bir fikir oluştu. Bu işimizin ilk adımı. İkinci adım olarak 20 bin tavuk daha ilave edeceğiz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Buraya yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırım yaptık. Bundan sonraki hedefimiz ise ihracat yapmak. Şu anda günlük 14 bin civarı yumurta almayı planlıyoruz' şeklinde konuşmuştu.
Hürriyet'in haberine göre; tüm bunların ardından 69 yaşındaki Sabah, kendisini 500 bin lira dolandırdığını iddia ettiği ortağı Özadalı ile yollarını ayırarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış! Hemen kestim biletini. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım."
HABERLERİ DOĞRULADI
Son olarak Sabah, medyaya yansıyan ve kendisinin dolandırıldığı yönündeki haberleri doğruladı. Sanatçı, yumurta çiftliği işini kurarken tüm sermayeyi kendisinin koyduğunu ve işi yürütmesi için yumurta işinden anlayan bir yakın arkadaşını da işin başına getirdiğini söyledi.
İşleri nedeniyle çiftliği İstanbul'dan takip ettiğini, ancak kısa bir zaman içinde aksaklıklar görünce işe müdahale ettiğini belirten Coşkun Sabah, şöyle konuştu:
"Bu olay geçtiğimiz yıl haziran ayında oldu. Bazı aksamalar görünce işe el atmak zorunda kaldım. Bir de baktım ki üretim ve hesaplar birbirini tutmuyor. Biraz araştırınca da işin başındaki arkadaşın el altından yumurta sattığını belirledik..."
"ÜRETİMDE HİÇ AKSAMA YOK"
"Ben onlara iş kapısı açtım, ama güvenimi suistimal ettiler. Anında işlerine son verdim ve bazı çalışanları değiştirip tamamen işin başına geçtim. Bir miktar maddi zarar ile atlattık. Üretimde hiç aksama yok. Her şey tıkır tıkır işliyor ve günde on iki bin yumurta üretiyoruz. Tamamını da Tarım Kredi Kooperatifi'ne veriyoruz. Haftanın neredeyse üç dört günü çiftlikle ilgileniyorum."
"Çıkan haberin üzerine bazıları sanki battık bittik gibi yazıp çizdiler. Aslında her şey yolunda gidiyor. Sabah Yumurta markasına ve kurumsal kimliğimize gelen bir zarar söz konusu değildir."